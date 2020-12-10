В Саранске 5 января пройдет День здоровья

В Саранске на новогодние каникулы запланировано проведение Дня здоровья.

В парках Ленинского и Пролетарского районов, экопарке, а также на стадионе «Саранск» 5 января будут проведены спортивные состязания, бесконтактные игры и конкурсы.

Также можно будет покататься на лыжах и коньках.

Решение о проведении рассматриваемого мероприятия было принято на заседании городского оперативного штаба.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru