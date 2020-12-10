В Саранске стартовал монтаж новых остановочных павильонов

В Саранске начался монтаж новых остановочных павильонов.

В первую очередь остановочные павильоны будут установлены вместо тех, которые были повреждены во время урагана минувшим летом или демонтированы. После этого будут заменены выявленные во время ревизии павильоны с дефектами.

В общей сложности в Саранске до конца текущего года появятся 37 новых павильонов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru