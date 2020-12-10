Мэру Саранска представили предварительный проект парка на ул. Т. Бибиной

Главе администрации Саранска Петру Тултаеву был представлен предварительный проект парка на ул. Т. Бибиной

Указанный проект предусматривает размещение площадок для детей разного возраста, площадок для воркаута и с тренажерами, скейтплощадки, полосы препятствий, качелей, лавочек и урн. Также был спроектирован блок проката спортивного инвентаря и площадку под торговлю. Сеть пешеходных дорожек в парке будет иметь покрытие из брусчатки и асфальтобетона.

Градоначальник отметил, что деревья на этой территории должны быть максимально сохранены.

Основным вопросом обсуждения стал отвод стекающих с полей дождевых и талых вод, объем которых в весеннее время значительный. Было принято решение рассмотреть возможность обустройства дренажной канализации с выводом в ливневый коллектор улицы Т. Бибиной.

Благоустройство парка по улице Т. Бибиной будет выполнено в 2021 году.

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Источник: adm-saransk.ru