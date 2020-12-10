В Саранске 11 декабря начнется массовая вакцинация от коронавируса

В Саранске вакцинация от коронавирусной инфекции начнется 11 декабря.

Об этом сообщила заместитель председателя регионального правительства Галина Лотванова.

Первые 200 доз будут распределены в течение двух недель. Станция переливания крови станет местом вакцинации.

Уже был составлен реестр медицинских работников, учителей и работников социальной сферы, которые первыми получат вакцину.

В течение трех недель после прививки медицинские работники будут проверять состояние граждан, принявших участие в вакцинации, по телефону.

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Источник: vestnik-rm.ru