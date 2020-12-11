В Саранске в результате ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 10 декабря на проспекте 70 лет Октября. По предварительной информации, 21-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Хендай-Акцент», во время совершения левого поворота не предоставил право первоочередного проезда двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки «Лада-Приора», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадали 62-летний водитель «Лады» и 20-летняя пассажирка иномарки.

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Источник: гибдд.рф