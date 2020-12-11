В Саранске иномарка сбила пенсионерку

В Саранске 69-летняя пенсионерка попала под колёса иномарки.

ДТП произошло утром 10 декабря на территории Ленинского района города. На улице Республиканской 48-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки «Рено-Сандеро», совершая левый поворот, допустила наезд на 69-летнюю пенсионерку, которая пересекала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

Гражданка, управлявшая иномаркой, скрылась с места происшествия, но в кратчайшие сроки была найдена и задержана. В отношении женщины был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф