В Саранске в ДТП пострадал 58-летний мужчина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 58-летний гражданин.

Происшествие произошло днём 10 декабря на улице Сущинского. По предварительной информации, 35-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», проявив невнимательность, врезался в остановившийся впереди автомобиль марки ВАЗ-21103.

Пострадал 58-летний водитель ВАЗа. Мужчина доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске иномарка сбила пенсионерку

Источник: гибдд.рф