В Темниковском районе в результате пожара пострадала пенсионерка

В Темниковском районе во время пожара пострадала пенсионерка.

Вечером 10 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Старый Город. На улице Центральной загорелся частный жилой дом №140. Пламя повредило строение на площади 96 квадратных метров.

В результате пожара пострадала владелица жилья 1936 года рождения. Женщина, пытаясь самостоятельно ликвидировать возгорание, получила ожоги предплечья (12% тела). Осознав, что своими силами пожар не потушить, пенсионерка отправилась за помощью к соседям. Последние вызвали пожарных.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Большеберезниковском районе пожар уничтожил жилой дом и несколько надворных построек.

Источник: 13.mchs.gov.ru