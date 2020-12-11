На некоторых улицах Саранска 12 декабря ограничат движение транспортных средств

В Саранске на отдельных участках 12 декабря будет ограничено движение транспортных средств.

До 14:00 12 декабря было ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на дублере ул. Коваленко от ул. Миронова до ул. Воинова, а также на дублере ул. Косарева от ул. Гожувской до остановки общественного транспорта «Рынок «Заречный».

В период с 20:00 11 декабря до 14:00 12 декабря будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств по ул. Пролетарской (нечетной стороне) от ул. Коммунистической до ул. Б. Хмельницкого.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение ярмарок по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.

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Источник: adm-saransk.ru