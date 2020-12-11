В Мордовии появится штаб по прохождению осенне-зимнего периода

В Мордовии было принято решение о создании республиканского штаба по прохождению осенне-зимнего периода.

Главными целями функционирования указанного штаба станут оперативное реагирование на возникающие проблемы и информирование о ресурсах для быстрого решения ситуации.

Также было решено, что отдельные штабы будут созданы в каждом муниципальном районе. Их функционирование будет координироваться главным региональным штабом.

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Источник: mordovmedia.ru