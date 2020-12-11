В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадал мужчина

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал мужчина.

Указанное происшествие произошло утром 11 декабря на пересечении улиц Коваленко и Победы. По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Киа-Рио» не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Ларгус», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения получил водитель «Лады».

В настоящее время проводится проверка по факту столкновения транспортных средств.

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Источник: гибдд.рф