В Мордовии развернуто более 2700 коек для больных коронавирусом

В Мордовии в настоящее время развернуто 2710 коек для больных коронавирусом.

Сейчас в десяти госпиталях для пациентов с диагнозом COVID-19 имеются реанимации.

Структура коечного фонда в республике определена следующим образом: койки для долечивания пациентов, для пациентов с легкой степенью тяжести с наличием тяжелой сопутствующей патологии, для пациентов со средней и тяжелой степенями тяжести.

В случае ухудшения состояния пациентов с легкой и средней степенью тяжести в госпиталях, где нет реанимационных коек, они переводятся в стационары с реанимациями.

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Источник: vestnik-rm.ru