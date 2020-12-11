Житель Саранска нанес смертельные ножевые ранения своему знакомому

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который нанес смертельные ножевые ранения своему знакомому.

Вечером 7 декабря у 38-летнего жителя Саранска гостил его знакомый того же возраста. В определенный момент мужчины поссорились. В процессе выяснения отношений гость ударил владельца жилья рукой. В ответ на это последний нанес оппоненту несколько ножевых ранений.

Пострадавший был доставлен в одну из больниц Саранска. Утром 8 декабря мужчина скончался от полученных ножевых ранений.

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Источник: mordovia.sledcom.ru