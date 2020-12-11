Жительница Саранска фиктивно прописала в своем доме нескольких человек

В Саранске местная жительница фиктивно прописала в своем доме нескольких человек.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что летом нынешнего года 40-летняя жительница посёлка Ялга фиктивно прописала в принадлежащем ей доме трех граждан России 1977, 1978 и 1988 годов рождения, которые проживают по другим адресам.

В отношении жительницы посёлка Ялга было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф