Артём Здунов напомнил министрам регионального правительства об ответственности за реализацию нацпроектов

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов в режиме видеоконференции провел очередное еженедельное совещание с членами регионального правительства по реализации национальных проектов.

Руководитель республики обратил внимание на необходимость приложить все усилия для выполнения целевых показателей по нацпроектам до конца года.

В ходе совещания были заслушаны представители ведомств, реализующих проекты с отставанием от графиков. Речь идет о министерствах строительства, образования, ЖКХ, социальной защиты и культуры, руководителям которых Артём Здунов напомнил о персональной ответственности за выполнение мероприятий нацпроектов в срок и с должным качеством.

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Источник: e-mordovia.ru