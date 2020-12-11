В Мордовии сотрудники МЧС продолжают дезинфицировать объекты социальной значимости

В Мордовии сотрудниками МЧС проводятся профилактические мероприятия по специальной обработке социально значимых объектов.

На днях осуществлялась дезинфекция АО «Авиалинии Мордовии» и железнодорожных вокзалов Саранска и Рузаевки. Площадь составила более 4 тыс. кв. м.

Работы по дезинфекции осуществляются в специальной экипировке и средствах индивидуальной защиты. Применяются высокоэффективные дезинфицирующие средства, которые являются безопасными для людей и животных.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru