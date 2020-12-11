В Чамзинском районе погиб 21-летний работник местного предприятия

В Чамзинском районе погиб работник одного из местных предприятий.

Трагическое происшествие произошло в ночь на 6 декабря. Во время разборки готовой продукции конвейера по производству плоских асбестоцементных листов погиб 21-летний оператор укладчика-разборщика трубного цеха коммерческой организации.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе причины, из-за которых погиб пострадавший. Следствием будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на предприятии.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru