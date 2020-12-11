В Лямбире произошло обрушение потолка в школе

В Лямбире обрушился потолок в школе.

По информации СМИ, днём 10 декабря в спортивном зале общеобразовательной школы произошло обрушение части конструкции потолка. В это время проходил урок у учащихся младшего класса. В результате данного происшествия никто не пострадал. Занятия в школе были отменены.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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Источник: mordovia.sledcom.ru