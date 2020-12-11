Артём Здунов провел встречу с представителями ПАО «ВымпелКом»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов 10 декабря провел рабочую встречу с представителями ПАО «ВымпелКом».

Были рассмотрены вопросы сотрудничества между республикой и компанией по развитию телекоммуникационной инфраструктуры региона.

Представители «ВымпелКома» проинформировали главу региона о строительстве в следующем году 80 новых базовых станций, что значительно повлияет на улучшение обеспечения населения республики качественной связью и высокоскоростным Интернетом.

Артём Здунов поставил перед представителями компании задачу проработать возможность обеспечения качественной связью отдаленных населенных пунктов республики и улучшения покрытия по основным автомагистралям.

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Источник: e-mordovia.ru