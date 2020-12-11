В Саранске рыбакам напомнили о мерах безопасности на льду

Сотрудники ГИМС ГУ МЧС РФ по Мордовии провели профилактический выезд по водоемам Саранска.

Указанное мероприятие было проведено в целях контроля ледовой обстановки и проведения разъяснительно-профилактической работы с рыбаками по мерам безопасного поведения на льду в зимний период.

Как выяснилось, все рыбаки знают, как вести себя в случае беды. Каждому любителю зимней рыбалки была вручена памятка.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru