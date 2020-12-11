В Большеигнатовском районе был проведен комплекс мероприятий по установке пожарных извещателей

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ардатовского, Атяшевского и Большеигнатовского районов ГУ МЧС РФ по Мордовии совместно с работниками администрации Большеигнатовского района, представителями ММО МВД «Ичалковский» и работниками социальной защиты населения был проведен комплекс мероприятий на территории Большеигнатовского района.

Администрацией Большеигнатовского района было закуплено 15 автономных дымовых пожарных извещателей, которые позволят не только принять меры по тушению начинающегося пожара, но и сохранить имущество, а в некоторых случаях и жизнь человека. Данное устройство состоит из источника питания (батарейка), дымового детектора и системы звукового оповещения.

Указанные средства были выданы восьми многодетным семьям.

До конца года планируется установить ещё семь автономных пожарных извещателей в домах многодетных семей, проживающих на территории Большеигнатовского района.

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Источник: 13.mchs.gov.ru