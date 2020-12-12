В Мордовии прошло занятие по профилактике распространения криминальных субкультур

В следственном изоляторе №1 УФСИН РФ по Мордовии сотрудники группы по воспитательной работе и отдела режима и надзора провели с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми занятие по профилактике распространения криминальных субкультур.

Было отмечено, что одной из причин правонарушений несовершеннолетних и правонарушений, совершаемых в отношении них, является распространение криминальных субкультур в подростковой и молодежной среде.

Криминальная субкультура заменяет общепринятые в обществе ценности и деформирует правосознание, создавая привлекательный образ антисоциального образа жизни. Особую опасность её распространение представляет собой в среде несовершеннолетних и молодежи.

В ходе беседы до присутствующих была доведена информация, пропагандирующая социальные ценности, законопослушное поведение, здоровый образ жизни.

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Источник: 13.fsin.su