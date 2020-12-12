В Мордовии прошли соревнования по мини-футболу среди сотрудников МЧС

На спортивной площадке физкультурно-оздоровительного комплекса МГУ им. Н. П. Огарева прошли соревнования по мини-футболу среди сотрудников МЧС.

Соревнования проводились три дня по круговой системе.

В финале команда пожарно-спасательной части № 2 одержала победу. Второе место заняла команда пожарно-спасательной части №4. Третье место досталось команде управления.

Лучшим вратарем турнира стал Антон Тягушев, лучшим игроком – Дамир Долотказин, а лучшим бомбардиром – Артём Гришин.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru