В Ковылкинском районе сгорел жилой дом

В Ковылкинском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.
Поздним вечером 11 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Самозлейка. На улице Центральной загорелся жилой дом №80. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 48 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Темниковском районе в результате пожара пострадала пенсионерка.
Источник: 13.mchs.gov.ru