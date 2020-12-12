В Мордовии 31 декабря будет выходным днём

На территории Мордовии 31 декабря объявили выходным днём.

Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов.

Для госслужащих суббота, 26 декабря, будет сокращенным рабочим днём. Выходной переносится на 31 декабря.

Руководителям всех госорганов республики, органов местного самоуправления, а также организаций, находящихся на территории Мордовии, рекомендуется организовать рабочее время сотрудников аналогично, предусмотрев выходной 31 декабря.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии сотрудники МЧС продолжают дезинфицировать объекты социальной значимости.

Источник: e-mordovia.ru