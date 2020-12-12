Житель Саранска добровольно выдал полицейским охотничье ружье

В Саранске в рамках акции «Оружие-2020» 45-летний местный житель добровольно выдал охотничье ружье 2012 года выпуска.

Оружие указанный горожанин принес в отдел полиции №1 УМВД России по Саранску.

Мужчина пояснил, что ружье принадлежало его брату, который недавно умер. Проживали родственники по одному адресу, потому, зная об ответственности, предусмотренной за незаконное хранение оружия, горожанин решил добровольно выдать его правоохранительным органам.

Изъятое оружие было направлено на экспертизу. После проведения всех проверочных мероприятий будет рассмотрен вопрос о денежной компенсации.

Также читайте о том, что житель Саранска нанес смертельные ножевые ранения своему знакомому.

Источник: 13.мвд.рф