В Мордовии полицейские провели операцию «Быт»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Быт».

Правоохранителями было проверено порядка 2 тыс. объектов жилого сектора. Также около 400 объектов торговли и жилого сектора были проверены на предмет выявления мест реализации контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Было изъято 16,5 литров контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции бытового назначения, а также 16,9 литров спиртосодержащей продукции домашней выработки.

Осуществлено 1272 проверки лиц, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.

За время проведения мероприятия было поставлено на профилактический учет 39 граждан.

Было выявлено 25 преступлений, по которым возбуждено 21 уголовное дело. Задокументировано 148 административных правонарушений, в том числе 35 – за нанесение побоев, 34 – за мелкое хулиганство, 37 – за распитие и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, 15 – в сфере реализации алкогольной продукции, 4 – в сфере незаконного оборота наркотиков, 23 – за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Была оказана помощь в добровольном лечении от алкоголизма двум жителям, проживающим в Ковылкинском и Темниковском районах.

Было оказано содействие районным комиссиям по делам несовершеннолетних в подготовке в суды трех материалов на лишение родительских прав. Было проведено 94 профилактических беседы в организациях, предприятиях и образовательных учреждениях.

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Источник: 13.мвд.рф