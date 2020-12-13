В Рузаевском районе пожар уничтожил автомобиль и гараж

В Рузаевском районе произошел пожар, который уничтожил автомобиль и гараж.

Вечером 12 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Плодопитомнический. Возле дома №13, расположенного по адресу – переулок Садовый, загорелись автомобиль и гараж.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя полностью уничтожило автомобиль и гараж на общей площади, составляющей 18 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru