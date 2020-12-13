В Кадошкино сгорела баня

В Кадошкино в результате пожара была уничтожена баня.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 12 декабря. Возле дома №34, расположенного по адресу – улица Володарского, загорелась баня. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 40 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru