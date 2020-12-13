В Мордовии вырос уровень преступности

В Мордовии было зафиксировано увеличение уровня преступности.

В период с января по ноябрь нынешнего года на территории республики было зафиксировано 7784 преступления. Данный показатель на 1,5% превышает тот уровень преступности, который имел место годом ранее.

Наибольшее число преступлений было зарегистрировано в районах Саранска (Ленинский – 1621, Октябрьский – 1336, Пролетарский – 973), а также в Рузаевском районе (746).

Меньше всего преступлений было совершено в Большеигнатовском (37), Кадошкинском (49) и Теньгушевском (51) районах.

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Источник: epp.genproc.gov.ru