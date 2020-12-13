Житель Мордовии, ударивший и оскорбивший полицейского, отправится в тюрьму

В Мордовии вступил в законную силу приговор суда в отношении мужчины, который ударил и оскорбил сотрудника полиции.

В ноябре прошлого года в Лямбире Аймуранов Н. К., находясь возле дома №39, расположенного по адресу – улица Гагарина, два раза ударил участкового уполномоченного полиции ногой и рукой, а также оскорбил его, используя нецензурную лексику.

В октябре нынешнего года Лямбирский районный суд приговорил указанного гражданина к наказанию в виде 1 года и 11 месяцев лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, намереваясь изменить упомянутое постановление, но судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.

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Источник: epp.genproc.gov.ru