Жительница Саранска, решившая приобрести мобильный телефон, стала жертвой интернет-мошенника

В Саранске 18-летняя девушка стала жертвой неизвестного интернет-мошенника.

Некоторое время назад 18-летняя жительница Саранска в одной из социальных сетей обнаружила сообщество, в аккаунте которого размещалась информация о продаже мобильных телефонов по низким ценам. Девушка связалась с администратором данной страницы и договорилась с ним о приобретении гаджета. Затем горожанка перечислила на указанный администратором банковский счет 10,5 тыс. рублей, после чего последний перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф