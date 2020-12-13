В Саранске горела баня

В Саранске произошло возгорание бани.

Вечером 12 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории посёлка Николаевка. Возле дома №24, расположенного по адресу – улица Октябрьская, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 2 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Рузаевском районе пожар уничтожил автомобиль и гараж.

Источник: 13.mchs.gov.ru