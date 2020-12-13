В Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в краже алкогольной продукции из магазина

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, который подозревается в краже алкогольной продукции из магазина.

На днях наряд вневедомственной охраны получил сообщение о том, что в одном из магазинов Октябрьского района города неизвестный гражданин нанес побои администратору торговой точки.

Администратор пояснила, что буквально несколькими днями ранее была обнаружена недостача алкогольной продукции. Посмотрев записи камер видеонаблюдения, она заметила, как некий гражданин берет с полки бутылку алкоголя, прячет её внутрь куртки, а вторую бутылку берет в руки и проходит на кассу.

Находясь на рабочем месте, пострадавшая заметила в торговом зале похожего гражданина и стала наблюдать за ним. Мужчина действовал по прежней схеме. На просьбу администратора достать из-за пазухи бутылку и оплатить её гражданин ответил отказом, а также два раза ударил женщину по лицу и попытался скрыться, но сотрудники торговой точки остановили его и удерживали до приезда сотрудников Росгвардии.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia