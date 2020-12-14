Полицейские изъяли марихуану у 44-летнего жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который подозревается в незаконном хранении марихуаны.

Возле дома, расположенного по адресу – проспект 50 лет Октября, стражами порядка был задержан 44-летний житель Саранска, в ходе личного досмотра которого была обнаружена и изъята марихуана массой 6,25 г.

Горожанин заявил, что хранил запрещенное вещество для личного употребления. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф