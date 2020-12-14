В Саранске загорелась заброшенная постройка

В Саранске произошло возгорание заброшенной постройки.

Поздним вечером 13 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории посёлка Луховка. На улице Садовой произошло возгорание заброшенной постройки. Пламя повредило строение на площади, составляющей 2 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru