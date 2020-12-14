В Саранске продолжаются рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима

В Саранске проводятся рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте и на объектах торговли.

За минувшую неделю группами мониторинга администрации города совместно с сотрудниками полиции и муниципального предприятия «Горэлектротранс» было проверено 384 единицы общественного транспорта, на месте нарушителями устранено 146 замечаний, составлено девять протоколов.

Также проводятся проверки такси. На прошлой неделе было вынесено 14 замечаний, составлено два протокола на водителей.

Управлением потребительского рынка и предпринимательства проводится мониторинг объектов торговли и сферы обслуживания. В период с 7 по 11 декабря был проверен 91 объект, за нарушение масочно-перчаточного режима составлено два акта фиксации нарушений.

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Источник: adm-saransk.ru