В Саранске продавщицу привлекли к уголовной ответственности за продажу пива несовершеннолетнему парню

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по факту продажи пива несовершеннолетнему парню.

В начале декабря 59-летняя работница продуктового магазина, расположенного по адресу – проспект Ленина, продала пиво 15-летнему парню, предварительно не поинтересовавшись его возрастом и не попросив предъявить документ, удостоверяющий личность.

Известно, что летом текущего года указанная гражданка уже привлекалась к административному наказанию за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу. Тогда судом было вынесено решение о наложении штрафа.

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Источник: 13.мвд.рф