В Саранске горела квартира

В Саранске произошел пожар в многоквартирном жилом доме.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 13 декабря. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №38, расположенного по адресу – улица Короленко.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило квартиру на площади, составляющей 20 квадратных метров.

Специалисты устанавливают, по какой причине произошел пожар.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru