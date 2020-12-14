Мэр Саранска призвал подчиненных посетить подшефные семьи накануне новогодних праздников

У руководителей структурных подразделений администрации Саранска есть традиция навещать накануне праздников подшефные семьи.

Накануне новогодних праздников глава городской администрации Пётр Тултаев призвал своих подчиненных посетить малоимущие семьи.

Мэр попросил своих заместителей, глав районных администраций и их заместителей, директоров департаментов посетить и порадовать детей новогодними подарками и поздравлениями.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Саранске проводятся рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте и на объектах торговли.

Источник: adm-saransk.ru