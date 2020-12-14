В Саранске продолжается дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных домах

В Саранске для предотвращения распространения коронавирусной инфекции продолжается дезинфекция мест общего пользования во всех многоквартирных домах.

Представители районных администраций в ежедневном режиме проводят мониторинг качества санитарной обработки.

С домкомами у представителей районных администрации налажена обратная связь, графики санитарной обработки на подъездах вывешены. Жители отдельных многоквартирных домов просят управляющую компанию привлечь для дезинфекции мест общего пользования специализированную организацию.

Мэр Саранска Пётр Тултаев заявил, что сейчас нет возможности за счет бюджетных средств производить эти работы.

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Источник: adm-saransk.ru