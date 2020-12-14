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Мэр Саранска призвал управляющие компании реагировать на жалобы горожан по поводу уборки территорий

Мэр Саранска призвал управляющие компании реагировать на жалобы горожан по поводу уборки территорий

Во время обходов городских территорий, проводившихся на минувших выходных, к мэру Саранска Петру Тултаеву обратились жители дома №28 по улице Серадзской с жалобой на некачественную уборку управляющей компанией тротуаров на придомовой территории.

На оперативном совещании, прошедшем сегодня, 14 декабря, градоначальник акцентировал внимание глав районных администраций на этом вопросе.

Мэр отметил, что в том случае, если в адрес муниципальных предприятий, занятых в уборке города, поступают нарекания, они без лишних слов выходят и убирают, таким же образом должны действовать и управляющие компании.

Также градоначальник заявил, что в случае игнорирования замечаний административно-технической инспекции нужно привлекать управляющие компании к ответственности согласно законодательству.

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Источник: adm-saransk.ru