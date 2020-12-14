Мэр Саранска призвал управляющие компании реагировать на жалобы горожан по поводу уборки территорий

Во время обходов городских территорий, проводившихся на минувших выходных, к мэру Саранска Петру Тултаеву обратились жители дома №28 по улице Серадзской с жалобой на некачественную уборку управляющей компанией тротуаров на придомовой территории.

На оперативном совещании, прошедшем сегодня, 14 декабря, градоначальник акцентировал внимание глав районных администраций на этом вопросе.

Мэр отметил, что в том случае, если в адрес муниципальных предприятий, занятых в уборке города, поступают нарекания, они без лишних слов выходят и убирают, таким же образом должны действовать и управляющие компании.

Также градоначальник заявил, что в случае игнорирования замечаний административно-технической инспекции нужно привлекать управляющие компании к ответственности согласно законодательству.

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Источник: adm-saransk.ru