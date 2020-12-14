Для руководителей структурных подразделений мэрии Саранска новогодние каникулы будут рабочими

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев на оперативном совещании, прошедшем 14 декабря, обратил внимание руководителей структурных подразделений, ответственных за жизнеобеспечение города, на то, что они должны быть в зоне досягаемости не только 31 декабря, но и в течение всех новогодних праздников.
Градоначальник отметил, что все службы в период каникул должны работать ритмично и качественно выполнять свои обязанности, при необходимости оперативно реагировать на заявки жителей.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru