Мэр Саранска призвал горожан соблюдать профилактические меры во время новогодних праздников

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев призвал горожан во время новогодних праздников придерживаться установленных профилактических мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Градоначальник призвал жителей Саранска воздержаться от приема гостей и похода в гости, отметив, что подобное времяпровождение в итоге может спровоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом.

Также мэр отметил, что на выходных лучше выйти на каток, погулять на свежем воздухе пешком или на лыжах.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru