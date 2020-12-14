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Мэр Саранска призвал горожан соблюдать профилактические меры во время новогодних праздников

Мэр Саранска призвал горожан соблюдать профилактические меры во время новогодних праздников

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев призвал горожан во время новогодних праздников придерживаться установленных профилактических мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Градоначальник призвал жителей Саранска воздержаться от приема гостей и похода в гости, отметив, что подобное времяпровождение в итоге может спровоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом.

Также мэр отметил, что на выходных лучше выйти на каток, погулять на свежем воздухе пешком или на лыжах.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru