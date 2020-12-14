В Инсарском районе пьяный водитель иномарки устроил ДТП с пострадавшим

В Инсарском районе по вине водителя иномарки произошло ДТП, в результате которого пострадал 28-летний парень.

Происшествие произошло утром 13 декабря на 2-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Кочетовка и Мордовская Паевка. По предварительной информации, 42-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Мицубиси-Лансер» в состоянии алкогольного опьянения, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Пострадал 28-летний пассажир иномарки. Молодой человек был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф