В Саранске в ДТП пострадала 32-летняя гражданка

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадала 32-летняя гражданка.

ДТП произошло вечером 13 декабря на территории Ленинского района. По предварительной информации, 32-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», во время движения по проспекту Ленина, совершая левый поворот, не предоставила право первоочередного проезда автомобилю марки «Форд», вследствие чего транспортные средства столкнулись. От удара иномарку отбросило на дорожный знак.

Гражданка, управлявшая «Ладой», доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Также читайте о том, что в Инсарском районе пьяный водитель иномарки устроил ДТП с пострадавшим.

Источник: гибдд.рф