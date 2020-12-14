В Лямбирском районе ДТП унесло жизнь 55-летнего мужчины

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 55-летний гражданин.

Происшествие произошло поздним вечером 12 декабря на 171-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 55-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Рено-Дастер», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где совершило наезд на металлическое дорожное ограждение.

От полученных телесных повреждений водитель иномарки скончался на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф