В Большеберезниковском районе в результате ДТП пострадал 34-летний автомобилист

В Большеберезниковском районе пострадал водитель опрокинувшегося автомобиля.

ДТП произошло вечером 12 декабря на 51-м километре дороги, которая пролегает между Саранском, Большими Березниками и Дубенками. По предварительным данным, 34-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки УАЗ, в определенный момент движения не смог справиться с управлением, что спровоцировало выезд транспортного средства за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием в кювет.

Автомобилист получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф