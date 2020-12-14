В Ромоданово в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадал 18-летний парень

В Ромоданово произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадал 18-летний молодой человек.

Происшествие произошло днём 12 декабря на улице Маяковского. Стражами порядка было предварительно установлено, что 18-летний водитель легкового автомобиля марки «Фольксваген-Поло», потеряв контроль над управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком марки ГАЗ.

Водитель легковушки получил телесные повреждения. Молодой человек был госпитализирован.

Выяснилось, что с начала нынешнего года 18-летний автомобилист несколько раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф