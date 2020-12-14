В Саранске в результате ДТП пострадали 33-летняя женщина и 8-летний ребенок

В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

Утром 11 декабря на улице Победы 45-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Hyundai Solaris, не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в двигавшийся впереди автомобиль марки ВАЗ-21120. После этого второе транспортное средство отбросило на автомобиль марки ГАЗ-279911, который двигателя впереди.

Телесные повреждения получили 33-летняя женщина и 8-летний ребенок, которые находились в салоне иномарки. Госпитализация пострадавшим не понадобилась.

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Источник: гибдд.рф